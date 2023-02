Legende: Verdienter Lohn Die Cupsiegerinnen mit dem Pokal. KEYSTONE/Urs Flueeler

Schweizer Cup: ZSC Lions Cupsiegerinnen

Beim Final-4-Turnier in Luzern haben sich die ZSC Lions durchgesetzt und dürfen damit über den Sieg im Schweizer Cup jubeln. Die Zürcherinnen gewannen sowohl den Halbfinal am Samstag gegen Thun (6:1) als auch den Final gegen Langenthal souverän. Im Endspiel führten die Lions schnell mit 4:0, am Ende gab es einen 5:1-Erfolg. Jessica Schlegel, Janine Hauser, Sinja Leemann (2) und Kathryn Cipra erzielten die Tore zum Sieg. Für die ZSC-Frauen ist es der 10. Cup-Titel der Geschichte.

Swiss League: Playoff-Paarungen bekannt

In der zweithöchsten Spielklasse wurden am Sonntagabend die Playoff-Begegnungen klar. Der HC La Chaux-de-Fonds geht als Qualifikationssieger in die Playoffs der Swiss League. Die Neuenburger gewannen gegen Basel 6:5 nach Verlängerung, während Verfolger Olten in Visp 1:5 verlor. Ab dem 14. Februar kommt es damit in den Viertelfinals nach der Best-of-7-Formel zu den Paarungen La Chaux-de-Fonds gegen Sierre (8.), Olten – Langenthal (7.), GCK Lions (3.) – Basel (6.) sowie Visp (4.) gegen Thurgau (5.).