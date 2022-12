Legende: Erlitt eine Unterkörperverletzung Simon Hrubec. Keystone/Patrick B. Kraemer

Hrubec mehrere Wochen out

Die ZSC Lions müssen bis auf Weiteres auf ihren Goalie Simon Hrubec verzichten. Der Tscheche verletzte sich am Sonntag im Rahmen der Euro Hockey Tour in Freiburg und musste in der dritten Partie Tschechiens gegen Schweden (0:4) bereits nach fünf Minuten ausgewechselt werden. Die Zürcher liessen verlauten, dass es sich um eine Blessur am Unterkörper handle, welche Hrubec zu einer Pause von mehreren Wochen zwinge. Der 31-Jährige, der auf diese Saison hin aus Omsk zum ZSC gestossen ist, absolvierte bislang 18 Partien für die Lions. Aufgrund des Ausfalls holen die Zürcher den zuletzt an Fribourg-Gottéron ausgeliehenen Jeffrey Meier zurück, der mit Ludovic Waeber vorübergehend das Torhüterduo bilden wird.

Abdelkader bleibt in Zug

Justin Abdelkader bleibt dem EV Zug bis zum Saisonende erhalten. Der Schweizer Meister zieht die Option im Vertrag des Amerikaners und verlängert den ursprünglich bis Ende Jahr laufenden Kontrakt. Der 35-jährige Stürmer mit der Erfahrung von 803 NHL-Partien war erst Ende November für den langzeitverletzten Schweden Carl Klingberg nach Zug zurückgekehrt, wo er schon in der finalen Phase der Saison 2020/21 gespielt hatte.

Weber verlässt EHC Basel

Christian Weber und der EHC Basel gehen ab sofort getrennte Wege. Da die Zusammenarbeit nicht über die laufende Saison hinaus verlängert wird, einigten sich die Parteien auf eine sofortige Trennung. Bis Ende Saison übernimmt der bisherige Assistenztrainer Eric Himelfarb das Amt des Headcoachs bei den Baslern. Der 39-jährige Kanadier wird assistiert von Michel Zeiter, einem ehemaligen Weggefährten Webers bei den ZSC Lions.