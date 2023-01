Legende: Kann den Lions vorderhand nicht helfen Denis Hollenstein. Keystone/Ennio Leanza

Oberkörperverletzung bei Hollenstein

Die ZSC Lions müssen in der Schlussphase der Qualifikation auf Denis Hollenstein verzichten. Der in dieser Saison zweitproduktivste Schweizer Stürmer in den Zürcher Reihen (23 Skorerpunkte in 40 Spielen) fällt aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen aus. Über die Art der Verletzung und die genaue Ausfalldauer machte der Tabellenvierte der National League keine Angaben.

Kanadischer Verteidiger für den HCD

Davos reagiert auf die Ausfälle in der Defensive und verpflichtet bis Ende Saison den Kanadier Aaron Irving. Der 26-jährige Verteidiger stösst aus Finnland zu den Bündnern. Irving ist ein robuster Verteidiger mit guten Skorerqualitäten. In dieser Saison verbuchte er für SaiPa Lappeenranta in 42 Spielen 23 Skorerpunkte, verpasste mit dem finnischen Traditionsklub jedoch die Playoff-Qualifikation. Beim HCD soll Irving in der Verteidigung die Ausfälle von Magnus Nygren und Sven Jung abfedern, die wegen ihrer Verletzungen in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen werden.