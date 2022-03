Legende: Schon am Mittwoch kommender Woche geht's los Die Bieler gastieren früher als gedacht im Zürcher Hallenstadion. Patrick Straub/freshfocus

ZSC Lions starten Playoffs zwei Tage früher

Kurz vor dem Start der Playoffs haben die ZSC Lions darüber informiert, dass die Viertelfinal-Serie gegen den EHC Biel bereits am 23. März losgeht – und damit um zwei Tage früher als geplant. Grund dafür ist ein Konzert, das am 2. April im Hallenstadion geplant ist. Auf jenen Samstag wäre ursprünglich auch das mögliche Spiel 5 und somit das 3. Heimspiel der Zürcher gefallen.

Stadion der ZSC Lions noch nicht bereit

Der Umzug der ZSC Lions ins neue Stadion verzögert sich. Erst in der zweiten November-Hälfte werden die Zürcher ihr erstes Heimspiel in der neuen Arena in Altstetten bestreiten können. Wegen der Mitte Dezember erkannten Problemen bei den Dachträgern musste der Bau vorübergehend gestoppt und reorganisiert werden. Das erste Heimspiel im neuen Stadion wird aber erst nach der Unihockey-WM der Männer (5. bis 13. November) stattfinden. Diese kann trotz der baulichen Rückschläge wie geplant in Zürich-Altstetten und Winterthur durchgeführt werden.