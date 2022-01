Legende: Corona zirkuliert auch in ihren Reihen Spieler der ZSC Lions. Keystone

Drei positive Covid-Tests bei den Lions

Nachdem einige Corona-Schnelltests am Donnerstag positiv ausgefallen waren, haben PCR-Tests beim gesamten Staff und den Spielern der ZSC Lions drei positive Fälle zutage gefördert. Wer bei den Zürchern konkret betroffen ist, gab der Klub nicht bekannt. Trotzdem soll das Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron am Sonntagnachmittag wie geplant stattfinden, wie der Klub in einem Statement auf Twitter verlauten liess.

Auch Genf droht die Quarantäne

Pünktlich zu Silvester hat man bei Genf-Servette 8 weitere Corona-Fälle festgestellt. Dem Genfer Kantonsarzt wird kaum anderes übrigbleiben, als auch Servette in Quarantäne zu schicken. Servette sollte in der ersten Januarwoche gegen Ambri-Piotta und Lausanne spielen. Derzeit befinden sich bereits 5 Mannschaften der National League in verordneter Quarantäne: Davos, Zug, Lugano, Lausanne und Ajoie.

SC Bern holt Lehmann

Der SC Bern hat für die nächsten drei Jahre Stürmer Marco Lehmann verpflichtet. Der 22-jährige gebürtige Emmentaler spielt seit zwei Jahren für die Rapperswil-Jona Lakers, für die er in 76 Meisterschaftsspielen 37 Skorerpunkte (13 Tore, 24 Assists) erzielte.