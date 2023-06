Legende: Bringt WM- und NHL-Erfahrung mit Jesper Fröden bejubelt an der WM 2021 in Riga einen Treffer. Freshfocus/Claudio Thoma

Fröden stösst zum ZSC

Die ZSC Lions haben die Verpflichtung des Schweden Jesper Fröden vermeldet. Der Stürmer kommt aus der NHL-Organisation der Seattle Kraken und unterschrieb in Zürich einen Zweijahresvertrag. Für die Kraken absolvierte der 28-Jährige in der vergangenen Saison 15 Spiele. Hauptsächlich kam er in der AHL zum Einsatz. Im Jahr davor trug Fröden sowohl das Trikot der Boston Bruins (7 Spiele) als auch jenes des Farmteams Providence Bruins (49 Spiele). Mit Schweden nahm Fröden 2021 an der WM teil (5 Spiele, 3 Tore, 1 Assist). Die ZSC Lions planen die Verpflichtung von zwei weiteren ausländischen Stürmern.