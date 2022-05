Legende: Schliesst sich dem EVZ an Der US-Amerikaner Brian O'Neill. Keystone/Matt Slocun

KHL-Überflieger O'Neill neu Zuger

Meister EV Zug hat die Verpflichtung von Brian O'Neill für die kommende Saison bekanntgegeben. Der 33-jährige Center unterschreibt beim EVZ einen Vertrag bis 2024. Rechtsschütze O'Neill kommt von Jokerit Helsinki (KHL) in die Zentralschweiz, wo er seit 2016 in 342 Spielen 283 Punkte (87 Tore, 196 Assists) sammelte. In der Saison 2020/21 hatte der Center, welcher auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden kann, mit +30 die beste Plus-Minus-Bilanz der KHL.

Sciaroni wechselt nach Pruntrut

Der HC Ajoie verstärkt sein Kader für die kommende Saison in der National League mit Gregory Sciaroni. Der 33-jährige Stürmer hat sich für ein Jahr verpflichtet. Sciaroni wechselt nach vier Saisons beim SC Bern zu den Jurassiern. Vor seinem Engagement in der Hauptstadt hatte der Routinier mit 21 Länderspielen auch für seinen Stammklub Ambri-Piotta und, während neun Jahren, für Davos gespielt.

05:38 Video Archiv: Sciaroni führt SCB zum Sieg über Lausanne Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 38 Sekunden.

Zwei Stürmer von Jokerit für die Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers sind auf der Suche nach ausländischen Stürmern in der KHL fündig geworden. Die St. Galler haben von Jokerit Helsinki den Amerikaner Jordan Schroeder und den dänisch-kanadischen Doppelbürger Nicklas Jensen mit Zweijahresverträgen verpflichtet. Schroeder war die letzten drei Jahre in der KHL tätig, vorerst für Nischni Nowgorod, die letzten zwei Saisons für Jokerit. Der 31-jährige Center hat auch eine Vergangenheit in der NHL. Für die Vancouver Canucks, die Minnesota Wild und die Columbus Blue Jackets hat er insgesamt 170 Spiele absolviert. Der zwei Jahre jüngere Jensen lief in den letzten fünf Jahren für Jokerit auf, in den letzten zwei Saisons oft in einer Linie mit Schroeder.