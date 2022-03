Legende: Musste sich einer Operation unterziehen Lino Martschini. Freshfocus

Martschini fällt nach Operation wochenlang aus

Der EV Zug muss für längere Zeit auf einen Leistungsträger verzichten. Lino Martschini musste sich am Freitag einer Operation unterziehen und fällt mehrere Wochen aus. Über die Art der Verletzung machte der Schweizer Meister kurz vor Beginn der Playoffs keine Angaben. Mit 29 Punkten aus 36 Spielen ist Martschini in der laufenden Meisterschaft der beste Schweizer Skorer in den Zuger Reihen. Mit seinen 14 Toren steht er gemeinsam mit dem Schweden Carl Klingberg zuoberst auf der Torschützenliste des EVZ.