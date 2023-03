Legende: Gleiche Farben, neuer Klub Julius Honka im Dress von Lulea. IMAGO Images/Bildbyran

Neuer Ausländer für den SCB

Der SC Bern hat den finnischen Verteidiger Julius Honka für zwei Jahre bis Frühling 2025 verpflichtet. Honka wurde 2014 im NHL-Draft in der ersten Runde von den Dallas Stars gezogen. Von 2016 bis 2019 kam er für Dallas auf 87 Partien (13 Punkte) in der NHL. Danach kehrte der Verteidiger zu seinem Stammclub Jyväskylä zurück. Die letzten beiden Saisons bestritt der Finne in Schweden bei Lulea – und dies äusserst erfolgreich. 2021/22 erreichte er mit seiner Mannschaft den Playoff-Final und wurde ligaweit zum Verteidiger mit den meisten Toren ausgezeichnet. In der abgelaufenen Saison war Honka in der Champions Hockey League der Spieler mit der besten Plus-/Minus-Bilanz und wurde als MVP der CHL nominiert.