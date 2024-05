Legende: Könnte zum besten Verteidiger der NHL gekürt werden Roman Josi, einer der Finalisten für die Norris-Trophäe. imago images/USA TODAY Network

NHL: Josi unter den besten Verteidigern

Nach 2019/20 und 2022/23 ist Roman Josi in dieser Saison zum dritten Mal in seiner Karriere für die Norris-Trophäe nominiert worden. Die Auszeichnung für den besten Verteidiger der NHL-Regular-Season konnte Josi bei seiner ersten Nominierung gewinnen. Neben dem Schweizer, der am meisten Tore aller Verteidiger erzielte (23), sind auch Cale Makar (Colorado) und Quinn Hughes (Vancouver) nominiert. Makar skorte in der Regular Season 90 Mal (21 Tore) und hatte die Auszeichnung 2021/22 gewonnen. Für Hughes ist es die erste Nomination, er wusste mit 92 Punkten (17 Tore) zu überzeugen.

01:10 Video Archiv: Roman Josi erhält die Norris Trophy der Saison 2019/20 Aus Tagesschau vom 22.09.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.