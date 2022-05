Legende: Verteidiger mit Skorer-Qualitäten Lucas Ekestahl-Jonsson. Imago Images/Mathilda Ahlborg

Kloten mit drei Neuzugängen

Der EHC Kloten hat für die kommende Saison drei neue Spieler unter Vertrag genommen. Vom Champions-Hockey-League-Sieger Rögle wechselt der Schwede Lucas Ekestahl-Jonsson zum Aufsteiger. Der 26-Jährige ist ein Verteidiger mit guten Skorer-Qualitäten. Für Rögle erzielte er in der letzten Saison in 65 Spielen 46 Punkte. Vom letztjährigen Liga-Konkurrenten Thurgau kommt der kanadische Stürmer Jonathan Ang, von Fribourg-Gottéron Jordann Bougro, ein französischer Angreifer mit Schweizer Lizenz. Alle drei unterschrieben in Kloten einen Zweijahresvertrag.

Hächler nach Olten

Nach 9 Saisons in der höchsten Liga wechselt Verteidiger Cédric Hächler zum EHC Olten in die Swiss League. Der 28-Jährige hat bei den Solothurnern einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben. Für die ZSC Lions, die Rapperswil-Jona Lakers, Biel und zuletzt zwei Saisons Ambri-Piotta absolvierte Hächler insgesamt 360 Spiele in der NLA respektive National League.