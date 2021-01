Lakers-Goalie Nyffeler mehrere Wochen out

Legende: Eine Fussverletzung setzt ihn ausser Gefecht Rappi-Goalie Melvin Nyffeler. Keystone

Lakers müssen auf Stammgoalie verzichten

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen 4 bis 7 Wochen ohne ihren Stammgoalie Melvin Nyffeler auskommen. Nyffeler zog sich am letzten Dienstag im Heimspiel gegen Biel (2:3 n.P.) eine Fussverletzung zu. Bis zu seiner Genesung vertrauen die St. Galler auf die Dienste von Ersatzgoalie Noël Bader. Man werde sicherheitshalber aber auch den Markt nach Optionen prüfen und gegebenenfalls einen zusätzlichen Torhüter verpflichten, liess der Klub verlauten.

Oejdemark verlässt Lausanne

Victor Oejdemark wechselt per sofort aus der National in die Swiss League. Der Verteidiger des Lausanne HC hat beim EHC Kloten einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben. Dafür haben die Waadtländer den tschechischen Verteidiger Vladimir Roth bis Ende Saison verpflichtet. Roth trug in den letzten 8 Jahren das Trikot von Ocelari Trinec.

Dähler erhält Profivertrag beim SCB

Der SC Bern stattet mit Ronny Dähler einen Junior aus den eigenen Reihen mit einem 2-jährigen Profivertrag aus. Der 19-jährige Stürmer spielt nach 3 Jahren im U20 Elit-Team des SCB in dieser Saison beim SC Langenthal und stand an der U20-WM im Einsatz.