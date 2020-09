Freiburg muss auf Sprunger verzichten

Der HC Fribourg-Gottéron muss beim Saisonstart am 1. Oktober auf Stürmer Julien Sprunger verzichten. Der Captain der Freiburger hat sich in einem Testspiel gegen Ambri-Piotta am letzten Freitag am rechten Knie verletzt.

Untersuchungen haben gemäss der Zeitung La Liberté keine schwere Diagnose ergeben. Sprunger dürfte 1 bis 2 Wochen ausfallen. Freiburg empfängt im 1. Spiel der Saison 2020/21 zuhause die Rapperswil-Jona Lakers.

Kukan und Malgin erhalten neue Chance im Nationalteam

Beim Saisonauftakt der Schweizer Nationalmannschaft am Deutschland Cup in Krefeld (5. bis 8. November) sollen die NHL-Spieler Dean Kukan und Denis Malgin eine neue Chance erhalten. «Das gibt mehr Breite», sagte Nationalmannschafts-Direktor Lars Weibel im Rahmen einer Medienkonferenz von Swiss Ice Hockey. Die beiden waren bei Trainer Patrick Fischer in Ungnade gefallen, da sie sich nicht zu 100 Prozent zum Nationalteam bekannt hatten.