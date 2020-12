Legende: Nach Check gegen den Kopf vorsorglich für ein Spiel gesperrt Michael Fora. Keystone

Fora nach Check gegen Kopf vorsorglich gesperrt

Michael Fora vom HC Ambri-Piotta wird wegen eines Checks gegen den Kopf von Mike Künzle vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Gleichzeitig wurde gegen den Tessiner ein ordentliches Verfahren eröffnet. Der illegale Check des 18-fachen Nationalspielers ereignete sich im Spiel vom Dienstag gegen den EHC Biel in der 53. Minute. Ambri verlor das Spiel gleich mit 1:7.

Thurgau muss in die Quarantäne

Nun hat es in der Swiss League auch den HC Thurgau erwischt, der mit 23 Partien am meisten Spiele in der laufenden Meisterschaft bestritten hat. Nachdem 13 Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, verordnete der Kantonsarzt für die gesamte Mannschaft eine zehntägige Quarantäne. Thurgau wäre am Mittwochabend auswärts auf die EVZ Academy getroffen. Weiter wurden die Duelle gegen die Biasca Ticino Rockets (22. Dezember) und La Chaux-de-Fonds (23. Dezember) verschoben. Die Ersatzdaten sind noch nicht bekannt.