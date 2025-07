Legende: Bald 500 Liga-Spiele für Biel Toni Rajala. Keystone/MANUEL GEISSER

Rajala bleibt bis 2027 in Biel

Toni Rajala bleibt dem EHC Biel treu. Der 34-jährige Finne verkündet per Video seine Vertragsverlängerung bis 2027. Im Herbst nimmt Rajala seine bereits zehnte Saison für den EHCB in Angriff, danach wird eine elfte folgen. Der Stürmer hat in den letzten neun Jahren 491 Liga-Spiele für die Seeländer bestritten und dabei 394 Skorerpunkte gesammelt. Fünfmal wurde er nach der regulären Saison zum besten Skorer des Teams ausgezeichnet. Mit Rajalas Unterschrift bindet der EHC Biel einen weiteren Leistungsträger an den Klub: Tags zuvor hatte der Verein bereits die Vertragsverlängerung mit Goalie Harri Säteri (ebenfalls bis 2027) bekannt gegeben.

