Ambri-Piotta kann für den Rest der Saison auf Giacomo Dal Pian und Patrick Schommer zählen. Die beiden Stürmer spielten bisher für Langenthal, das am Freitag im Playoff-Halbfinal der Swiss League an Olten gescheitert ist. Ambri spielt in den kommenden Tagen um den Verbleib in der National League.

Dabei müssen die Leventiner zu Beginn auf David Stämpfli verzichten. Der von La Chaux-de-Fonds ausgeliehene Verteidiger wurde für seinen Check gegen den Kopf des Kloteners Daniele Grassi zum Abschluss der Abstiegsrunde für zwei Spiele gesperrt. Zudem muss Stämpfli eine Busse von 1850 Franken zahlen.

Torhüter Ivars Punnenovs und Stürmer Alexei Dostoinov haben ihre Verträge mit Langnau bis 2021 respektive 2022 verlängert. Mit den SCL Tigers haben die beiden Ausländer in dieser Saison die Playoffs verpasst, sich aber in der Platzierungsrunde im Oberhaus behaupten können.