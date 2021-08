SCB verpflichtet Vermin ab 2022

Die neue Saison in der National League hat noch nicht einmal begonnen und schon rüstet sich der SC Bern für die Spielzeit danach: Joël Vermin wird ab der Saison 2022/23 für 4 Jahre für die «Mutzen» auf Torjagd gehen. Für den 29-jährigen Nationalspieler ist es eine Rückkehr: Vermin begann seine Karriere im Nachwuchs von SCB Future und kam in der Saison 2009/10 zu ersten Einsätzen in der ersten Mannschaft. 2013 wurde er mit den Bernern Schweizer Meister, ehe er im Sommer 2014 nach Nordamerika wechselte. Seit der Spielzeit 2020/21 läuft Vermin für Genf-Servette auf.