Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Augen zu und durch Die Lugano-Spieler Lorenzo Canonica und Marco Müller sorgen vor dem Ajoie-Tor für Unruhe. Keystone/Georgios Kefalas

Playout: Ajoie gelingt in Spiel 2 die Wende

Ajoie hat im Playout gegen Lugano das Break bestätigt. Die Jurassier stellten in der Best-of-7-Serie dank eines 3:1-Heimsieges auf 2:0. Luca Fazzini brachte die Gäste an seinem 30. Geburtstag zunächst auf Kurs (8.). Im Schlussabschnitt folgte aber die Reaktion von Ajoie: T.J. Brennan in doppelter Überzahl nach nur 30 Sekunden, Matteo Romanenghi (52.) und Jonathan Hazen ins leere Tor (60.) sorgten für die Wende.

National League