Legende: Behielten das bessere Ende für sich Die Ajoie-Akteure. Marusca Rezzonico/freshfocus

Ajoie siegt nach Verlängerung in Lugano

Ajoie hat im Playout gegen Lugano direkt mit einem Break losgelegt. Die Jurassier siegten im Tessin mit 4:3 nach Verlängerung, Marco Maurer erzielte in der 75. Minute den entscheidenden Treffer. Die Schiedsrichter schauten sich die Szene noch lange an, entschieden sich aber dazu, das Tor zu geben. Zuvor hatte sich Lugano nur 47 Sekunden vor Spielende durch Luca Fazzini in die Verlängerung gerettet. Dank Ajoies erstem Sieg in Lugano überhaupt führt der Aussenseiter in der Serie nun mit 1:0.

Zug und SCB duellieren sich um den Titel

Im Playoff-Final der Women's League kommt es zum Duell zwischen Qualifikationssieger SCB und Aufsteiger Zug (2.). Beide Teams gewannen ihre Halbfinalserien auf dem schnellsten Weg mit 3:0. Der EVZ stellte den dritten Sieg gegen den HC Davos mit 4:3 nach Penaltyschiessen sicher. Das Spiel fand dank einer Aktion eines Sponsors vor der der Rekordkulisse von 4'136 Zuschauern statt. Der SCB setzte sich zuhause gegen Ambri-Piotta nach Rückstand souverän mit 3:1 durch. Wann die Best-Of-5-Serie startet, steht noch nicht fest.

Resultate