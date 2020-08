Legende: Muss 10 bis 12 Wochen pausieren Yannick-Lennart Albrecht. Freshfocus

Zugs Albrecht mit Bänderverletzung

Erneut schlechte Neuigkeiten für den EV Zug: Die Zentralschweizer müssen 10 bis 12 Wochen auf Stürmer Yannick-Lennart Albrecht verzichten. Der 26-Jährige zog sich beim Off-Ice-Training eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Eine Operation sei nicht nötig, wie der Klub mitteilt. Bei den Zugern fällt bereits Lino Martschini aus, der sich nach Adduktorenproblemen im Juni operieren liess und 3 bis 4 Monate pausieren muss. Hingegen vermeldet der Klub, dass der Tscheche Jan Kovar nach einem Eingriff an den unteren Extremitäten wieder mit dem Team trainiert.

Vorerst kein Trainingslager beim Lausanne HC

Der Lausanne HC hat aufgrund der Unsicherheit über den Verlauf der nächsten Saison beschlossen, den Beginn der Vorbereitung auf dem Eis zu verschieben. In dieser Woche war ein Trainingslager geplant. Die Verantwortlichen wollen abwarten, was der Bundesrat am 12. August bezüglich des Verbots von Grossveranstaltungen über 1000 Personen bekannt gibt. Dieses besteht vorerst bis Ende August. Die Lausanner Spieler können aktuell frei trainieren, um in Form zu bleiben.