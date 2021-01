Legende: Fällt 3-4 Wochen aus Ambri-Captain Michael Fora. Freshfocus

2 Ausfälle bei Ambri

Ambri-Piotta muss mehrere Wochen ohne Verteidiger Michael Fora und Angreifer Tommaso Goi auskommen, nachdem sich beide bei der Niederlage am Dienstag in Lausanne verletzten. Captain Fora leidet unter einer Zerrung an den Adduktoren, Goi renkte sich die linke Schulter aus. Beide werden drei bis vier Wochen ausfallen.

Komarek bis Ende Saison beim EHC Biel

Der EHC Biel verlängerte den ursprünglich bis Ende Januar befristeten Vertrag mit dem österreichischen Center Konstantin Komarek bis Ende Saison. Seit seiner Ankunft vom KHL-Klub Dinamo Riga Mitte Dezember überzeugte er mit vier Toren und drei Assists in 13 Partien.