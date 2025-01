Per E-Mail teilen

Legende: Muss länger pausieren Daniele Grassi. Keystone/Ti-Press/Andrea Branca

Lange Pause für Ambris Grassi

Ambri-Piotta muss im Kampf um einen Platz in den Playoffs auf Captain Daniele Grassi verzichten. Der Stürmer fällt aufgrund eines Bruchs des rechten Knöchels sechs bis acht Wochen aus. Dies teilte der Klub am Samstag mit. Grassi zog sich die Verletzung am Freitag im Heimspiel gegen die ZSC Lions (2:3 n.V.) zu, als er einen Schuss blockierte.

National League