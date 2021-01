Legende: Zuletzt bei Detroit unter Vertrag Stürmer Brendan Perlini. Keystone

Brendan Perlini läuft bis Saison-Ende für Ambri auf

Ambri-Piotta hat für den Rest der Saison den in England geborenen Kanadier Brendan Perlini engagiert. Der 24-jährige Stürmer soll Matt D'Agostini ersetzen, der nach seiner Knieverletzung im Oktober eine längere Erholungszeit benötigt als gedacht. Der polyvalent einsetzbare Perlini war 2014 von den Arizona Coyotes in der 1. Runde des NHL-Drafts gezogen worden. Für Arizona, die Chicago Blackhawks und die Detroit Red Wings erzielte er in total 239 NHL-Partien 76 Skorerpunkte.

Lions ersetzen Baltisberger durch Lasch

Die ZSC Lions reagieren auf den Ausfall von Stürmer Chris Baltisberger (Saisonende) und verpflichten für den Rest der Saison Ryan Lasch. Der 34-jährige Angreifer ist in der Schweiz kein Unbekannter: In der Saison 2016/17 stürmte er für den SC Bern und sammelte in 62 Partien 51 Punkte. So hatte er massgeblichen Anteil am Meistertitel der Berner. Lasch stösst von den Pelicans aus Lahti zu den Zürchern. Für die Finnen realisierte er in der laufenden Saison in 26 Spielen 37 Skorerpunkte.