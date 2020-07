Legende: Verstärkt die Tessiner Julius Nättinen. Freshfocus

Ein finnischer Goalgetter für Ambri

Ambri-Piotta verpflichtete für die kommende Saison den jungen Finnen Julius Nättinen. In der letzten Spielzeit liess sich der 23-jährige Stürmer bei Jyväskylä in 54 Spielen 55 Skorerpunkte gutschreiben. Mit seinen 33 Toren avancierte er zum besten Torschützen der finnischen Liga. In Nordamerika konnte sich der 2015 von den Anaheim Ducks an 59. Position gedraftete Nättinen bislang nicht durchsetzen. In der Saison 2017/18 spielte er in der AHL, danach kehrte er nach Finnland zurück.

HCD-Nachwuchsspieler erhalten Profiverträge

Der HC Davos hat fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit Profi-Verträgen ausgestattet. Die Stürmer Jannik Canova (19), Tim Lutz (19), Marino Misani (19) und Fabian Ritzmann (18) sowie der Verteidiger Denys Rubanik (18) erhalten dadurch die Chance, den Schritt ins Spitzen-Eishockey zu vollziehen. Das Quintett, das in der kommenden Saison primär in der Swiss League zum Einsatz kommen soll, bestreitet seit Trainingsbeginn im Mai die Saisonvorbereitung mit der ersten Mannschaft.