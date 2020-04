Legende: Durchlief bereits diverse U-Nationalmannschaften Josselin Dufey im Schweizer Trikot. Getty Images

Ambri verpflichtet Dufey

Ambri-Piotta nimmt für die nächsten drei Saisons den 18-jährigen Schweizer Stürmer Josselin Dufey unter Vertrag. Dufey wurde in der Nachwuchsabteilung des HC Lausanne ausgebildet. Zuletzt spielte er für die Notre Dame Hounds in einer Nachwuchsmeisterschaft in Kanada. In 133 Einsätzen glückten ihm 50 Tore und 56 Assists.