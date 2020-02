Legende: Frustration pur Patrick Incir verletzte sich an der Hand uns ist bis auf weiteres zum Zuschauen verbannt. Keystone

Incir und Jelovac bei Ambri ausser Gefecht

Ambri muss für einige Zeit auf zwei Stammspieler verzichten. Seit Ende Januar leidet Patrick Incir an einer Bänderverletzung am rechten Handgelenk. Der 25-Jährige wird sich nicht operieren lassen, fällt aber für 6 Wochen aus. Der Verteidiger Igor Jelovac verletzte sich am Freitag im Training beim Blocken eines Schusses am Fuss. Auch er sieht von einem Eingriff ab. Möglicherweise wird Jelovac gar nie mehr für die Tessiner aufs Eis zurückkehren, denn er wechselt auf die kommende Saison nach Rapperswil-Jona.