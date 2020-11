Ambris Conz fällt länger aus

Ambri-Piotta muss rund 2 Monate ohne seinen Goalie Benjamin Conz auskommen. Der 29-jährige Jurassier zog sich am Samstag im Heimspiel gegen Genf-Servette (2:1) eine Knieverletzung zu. Er wird nicht vor Februar in der Mannschaft zurückerwartet. Conz bestritt in der laufenden Saison knapp die Hälfte aller Meisterschaftsspiele von Ambri. In den anderen Partien kam der im Sommer zu den Tessinern gestossene Damiano Ciaccio zum Einsatz.

Legende: Hat sich am Samstag gegen Genf verletzt Benjamin Conz. Freshfocus

Lugano empfängt den ZSC schon am Samstag

Das National-League-Spiel zwischen dem HC Lugano und den ZSC Lions wurde auf den nächsten Samstag, 28. November, vorverlegt. Die Partie war ursprünglich auf den 9. Januar 2021 terminiert. Die Zürcher wären am Freitag beim SC Bern im Einsatz gestanden, Lugano hätte am Samstag die Berner empfangen. Wegen eines Corona-Falls befinden sich die «Mutzen» jedoch seit Sonntag in Quarantäne. Im ersten Duell der Saison liess Lugano dem ZSC keine Chance und gewann 4:0.