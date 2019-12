Legende: Hat die Hand verstaucht Giacomo Dal Pian. Freshfocus

Dal Pian verletzt – Hinterkircher kommt

Giacomo Dal Pian (26) von Ambri-Piotta muss für unbestimmte Zeit pausieren. Der Stürmer hat am Dienstag beim 7:2-Sieg im Derby gegen Lugano eine Prellung an der linken Hand erlitten. Als Reaktion auf den Ausfall haben die Leventiner Mattia Hinterkircher (24) aus der Organisation der ZSC Lions bis zum Ende der Saison verpflichtet. Hinterkircher hat in der laufenden Meisterschaft vorwiegend für die GCK Lions in der Swiss League gespielt.

Capaul wechselt zu den ZSC Lions

Die ZSC Lions verpflichteten ab der nächsten Saison und für 3 Jahre Luca Capaul. Der 20-jährige Verteidiger stösst von der EVZ Academy zu den Zürchern; für die Zuger bestritt er 72 Spiele in der Swiss League.