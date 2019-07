Sabolic wechselt aus der KHL nach Ambri

2 Tage vor der traditionsreichen Team-Präsentation vor tausenden Fans in der Valascia hat Ambri-Piotta die Verpflichtung des 30-jährigen Slowenen Robert Sabolic bekannt gegeben. Der Flügel soll bei den Tessinern versuchen, den Abgang von Liga-Topskorer Dominik Kubalik einigermassen abzufedern und unterschrieb für 1 Jahr. Sabolic gilt als Arbeitstier und physisch robuster Stürmer. Er spielte die letzten 3 Saisons in der KHL. In der letzten Saison realisierte der 1,83 m grosse und 90 kg schwere Stürmer für Nowgorod 19 Tore (30 Punkte) in 65 Meisterschaftsspielen.