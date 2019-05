Legende: Sah man zuletzt häufiger Dominik Kubalik in Jubelpose. Keystone

Chicago schnappt sich Kubalik

Dominik Kubalik hat nach seiner famosen Saison mit Ambri-Piotta und an der WM für Tschechien bei den Chicago Blackhawks unterschrieben. Der MVP der vergangenen National-League-Saison erhielt einen mit 925'000 Dollar dotierten Einjahresvertrag. Kubalik imponierte zuletzt an der WM in der Slowakei mit je 6 Toren und Assists. Die Einigung mit Chicago war zuletzt nur noch Formsache, nachdem die Blackhawks bereits vor einigen Monaten die Rechte an Kubalik von den Los Angeles Kings erworben hatten.