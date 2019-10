Antonietti von Genf an den Obersee

Die Rapperswil-Jona Lakers haben auf den verletzungsbedingten Ausfall von Leandro Profico reagiert. Als Ersatz verpflichtet der SCRJ Eliot Antonietti von Genf-Servette auf Leihbasis für einen Monat. Der 26-jährige Verteidiger kehrt seinerseits erst von einer Verletzung zurück und spielte diese Saison noch nie für Genf. Gemäss den St. Gallern wird nach Ablauf der Ausleihe entschieden, ob Antonietti in Rapperswil bleibt oder nach Genf zurückkehrt.

Tanner Richard bleibt 3 weitere Jahre bei Genf

Servette verlängert den Vertrag mit dem Schweizer Internationalen Tanner Richard vorzeitig um 3 weitere Jahre bis 2024. Der 26-jährige Stürmer war 2017 aus Nordamerika in die Schweiz zurückgekehrt und avancierte in den vergangenen beiden Saisons zum besten Skorer der Genfer. Für den Tabellenvierten der National League realisierte er in 115 Spielen 18 Tore und 68 Assists.