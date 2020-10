Legende: Training ja, Spiel nein Lugano darf nicht ins Bündnerland reisen. Keystone

Lugano reist nicht nach Davos

Auch die National-League-Partie Davos gegen Lugano vom kommenden Dienstag, 20. Oktober, kann nicht wie vorgesehen stattfinden. Nachdem am Mittwoch 3 positive Tests in der Mannschaft bekannt geworden waren, verlängerte der Tessiner Kantonsarzt die Quarantäne für die Mannschaft von Lugano bis am Donnerstag, 22. Oktober. Dennoch darf die Equipe gemäss eigenen Angaben trainieren. Es sei den Spielern ab Samstag erlaubt, mit ihrem Auto individuell ins Stadion zu fahren und gemeinsam zu trainieren. Nur die Reise ins Bündnerland am Dienstag liege nicht drin.

Die Neuansetzungen in der National League Altes Datum Begegnung Neues Datum Grund 16. Oktober Gottéron - Davos 26. Januar 2021 Quarantäne Gottéron 16. Oktober Lugano - Biel 26. Januar 2021 Quarantäne Lugano 17. Oktober Lausanne - Gottéron 24. November 2020 Quarantäne Gottéron 17. Oktober Bern - Lugano 5. Januar 2021 Quarantäne Lugano 20. Oktober Genf - Gottéron 8. Dezember 2020 Quarantäne Gottéron 20. Oktober Davos - Lugano 27. Dezember 2020 Quarantäne Lugano 23. Oktober Gottéron - Genf 5. Januar 2021 Quarantäne Gottéron 19. Januar Lausanne - ZSC Lions 12. Januar 2021 Absage CHL 26. Januar ZSC Lions - Biel 8. Dezember 2020 Absage CHL

ZSC Lions testen Plexiglas auf Spielerbank

Als Testversuch für das Schweizer Eishockey und in Absprache mit der Liga sind die Sitzplätze auf der Spielerbank der ZSC Lions im Heimspiel gegen Bern durch Plexiglasscheiben getrennt. Pro Box nimmt jeweils ein Spieler Platz, zudem sind die diversen Stehplätze an der Bande zu mit dem notwendigen Abstand markiert. Das Ziel hinter dieser Massnahme ist, die Spieler noch besser als jetzt schon vor dem Coronavirus zu schützen.

Schneeberger und Hudon zu Lausanne, Jörg zu Gottéron

Lausanne und Freiburg haben sich auf einen Spielertausch geeinigt. Der Verteidiger Noah Schneeberger wechselt per sofort von Gottéron zu den Waadtländern, den umgekehrten Weg geht der Stürmer Mauro Jörg. Der Tessiner war erst im Sommer von Lugano nach Lausanne gezogen. Der 32-jährige Schneeberger war 2018 von Davos zu Freiburg gestossen. Letzte Saison wurde er an die Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen. Der HC Lausanne hat neben Schneeberger ausserdem den kanadischen Stürmer Charles Hudon bis Ende Saison verpflichtet. Der 26-Jährige bestritt in seiner Karriere bislang 127 NHL-Partien und kam dabei auf 41 Skorerpunkte.