Legende: Taylor Beck Er setzt seine Karriere in der Romandie bei Genf fort. imago images/RussianLook

Genf holt einen kanadischen Offensivspieler

Genf-Servette verstärkt das Kader seines National-League-Teams mit Taylor Beck. Der seit Dienstag 34-jährige Stürmer, zuletzt bei Nowosibirsk in der KHL tätig, hat sich für zwei Saisons verpflichtet. In der NHL hat der Kanadier für die Nashville Predators, New York Islanders, Edmonton Oilers und New Rangers insgesamt 97 Partien absolviert.