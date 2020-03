Legende: War in Langenthal zeitweise Topskorer Simon Sterchi. Freshfocus

Sterchi wechselt zum SC Bern

Simon Sterchi verlässt den SC Langenthal und wechselt aus der Swiss League in die National League zum SC Bern. Der 25-jährige Stürmer hat bei den «Mutzen» einen Einjahresvertrag unterschrieben. In der wegen des Coronavirus abrupt abgebrochenen Saison brachte es Sterchi in 36 Quali-Spielen in der zweithöchsten Liga auf 36 Skorerpunkte (15 Tore, 21 Assists).