SCB verpflichtet Koivisto

Der SC Bern holt für die kommende Saison Verstärkung von Weltmeister Finnland: Der 28-jährige Miika Koivisto stösst zu den Bernern. Der Verteidiger hatte zuletzt an der Weltmeisterschaft in der Slowakei alle 10 Partien für den neuen Weltmeister gespielt und dabei 2 Assists erzielt. In der vergangenen Saison spielte Koivisto in der KHL für Dynamo Moskau und erzielte in 54 Spielen 20 Skorerpunkte.