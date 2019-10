Legende: Schwerer Bluterguss am Oberschenkel Beat Gerber musste im Spiel gegen Freiburg einstecken. Keystone

Gerber fehlt dem SCB 2 Monate

Beat Gerber zog sich im Auswärtsspiel gegen Fribourg-Gottéron vom Dienstag einen schweren Bluterguss am Oberschenkel zu. Der Verteidiger des SC Bern muss deshalb rund zwei Monate pausieren. Noch in der Nacht auf Mittwoch musste er wegen eines Logensyndroms operiert werden. Bei einem Logensyndrom besteht die Gefahr, dass wegen des massiven Blutergusses Muskulatur, Gefässe und Nerven geschädigt werden. Weitere Eingriffe werden noch folgen. Gerber ist der dienstälteste SCB-Spieler. Der 37-Jährige spielt schon in seiner 17. Saison für die Stadtberner und ist mit sechs Meistertiteln SCB-Rekordhalter.

Finnischer Torhüter für die ZSC Lions

Die ZSC Lions haben für den Rest der Saison den 28-jährigen finnischen Goalie Joni Ortio unter Vertrag genommen. Ortio trainierte in den letzten Wochen bereits mit den Zürchern. Sportchef Sven Leuenberger hielt allerdings fest, dass Lukas Flüeler die Nummer 1 bleiben werde. Ortio spielte in der letzten Saison beim russischen Klub Podolsk in der KHL. Dabei brachte er es in mehr als 50 Spielen auf eine Fangquote von 92,2 Prozent.