Legende: Soll mithelfen, Bern wieder auf die Erfolgsspur zu bringen Tomi Karhunen. imago images

Bern reagiert auf die Krise und holt neuen Goalie

Tomi Karhunen wechselt per sofort von den Lahti Pelicans zum Schweizer Meister, wie der SCB mitteilte. Karhunen absolvierte den Grossteil seiner Karriere in Finnland, spielte aber auch schon für die Kunlun Red Stars und Witjas Podolsk in der KHL. Zudem kam er in der Saison 2017/18 zu 3 Einsätzen für Ambri. Sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft, steht Karhunen dem SCB schon am Freitag gegen Davos zur Verfügung. Bern belegt aktuell nur den 10. Platz und scheiterte auch in der Champions League und im Schweizer Cup frühzeitig. Zuletzt konnten auch die beiden Goalies Niklas Schlegel und Pascal Caminada nicht überzeugen.