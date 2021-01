Legende: Unterschiedlich lange Quarantäne Der SCB hat nicht genügend Spieler, um am Sonntag gegen Zug anzutreten. Freshfocus

Weiteres SCB-Spiel verschoben

Das Coronavirus verhindert eine weitere Meisterschaftspartie des SC Bern am vorgesehenen Termin. Das Spiel vom nächsten Sonntag gegen Leader Zug muss verschoben werden. Der SCB verfügt wegen unterschiedlich langer Quarantäne-Dauer weiterhin nicht über genügend Spieler. Das neue Datum für die Begegnung ist noch nicht festgelegt. Sein letztes Spiel in der National League hat Bern am 5. Januar (3:1-Sieg gegen Ambri-Piotta) bestritten. Seither sind wegen der Quarantäne-Bestimmungen sieben Partien mit den Bernern verschoben worden.

Davos rüstet sich für nächste Saison

Am Tag nach der Bekanntgabe des bevorstehenden Abgangs von Sportchef Raeto Raffainer zum SC Bern macht der HC Davos fünf Spieler-Neuverpflichtungen perfekt. Auf die kommende Saison kommen die Verteidiger Dominik Egli (von den Rapperswil-Jona Lakers) und Thomas Wellinger (Lugano) sowie die Stürmer Julian Schmutz (SCL Tigers), Raphael Prassl und Axel Simic (beide ZSC Lions). Egli und Prassl unterschrieben im Bündnerland Verträge für drei Saisons, die anderen drei für zwei Jahre.

Sperre gegen Genfs Mercier reduziert

Servette ist mit seinem Rekurs gegen die Sperre seines Verteidigers Jonathan Mercier mehrheitlich erfolgreich gewesen. Diese wurde vom Verbandssportgericht von sieben auf drei Spiele reduziert, womit der 34-Jährige ab sofort wieder spielberechtigt ist. Auch die Busse beträgt nur noch 2520 statt 5700 Franken. Mercier hatte im Meisterschaftsspiel vom 12. Januar in Ambri-Piotta einen Schiedsrichter angegangen.