Biel holt Rathgeb und gibt Egli an Rapperswil-Jona ab

Der EHC Biel schraubt weiter am Team der nächsten Saison. Für 3 Jahre stösst Verteidiger Yannick Rathgeb zu den Seeländern. Nach 3 Saisons bei Fribourg-Gottéron hatte der 23-Jährige sein Glück im Vorjahr in den USA versucht. In der AHL bestritt er 21 Partien mit den Bridgeport Sound Tigers. Dafür muss Dominik Egli die Bieler verlassen. Der 20-Jährige wechselt für 2 Jahre zu den Rapperswil-Jona Lakers.