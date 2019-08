Legende: Kann sich für einen NHL-Vertrag aufdrängen Damien Riat. Freshfocus

Riat fehlt Biel beim NL-Auftakt

Damien Riat wird dem EHC Biel mindestens in den ersten Saisonspielen der National League fehlen. Der 22-jährige Stürmer erhielt vom NHL-Team Washington Capitals eine Einladung für das Vorbereitungscamp, das am 12. September beginnen wird. Die Capitals hatten Riat 2016 als Nummer 117 gedraftet. Die Bieler starten am 13. September mit der Partie gegen Fribourg-Gottéron in die Meisterschaft.