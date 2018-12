Will Petschenig stösst per sofort von Genf zu Biel, Mauro Dufner geht den umgekehrten Weg.

Der EHC Biel und der HC Genf-Servette haben sich auf einen Trade geeinigt. Per sofort wechselt der kanadisch-schweizerische Verteidiger Will Petschenig von den Genfern zu den Bielern. Im Gegenzug verlässt Mauro Dufner das Seeland und schliesst sich dem Team von Trainer Chris McSorley an. Petschenig spielte seit der Saison 2016/17 für die Genfer, zuletzt war der 23-Jährige aber an La Chaux-de-Fonds ausgeliehen. Der gleichaltrige Dufner hat für Biel seit 2015 180 Meisterschaftsspiele bestritten und dabei 29 Skorerpunkte gesammelt.