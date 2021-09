Biel ohne Lööv gegen Lugano

Biel muss in der National League am Freitag in Lugano ohne Viktor Lööv auskommen. Der schwedische Verteidiger wurde aufgrund eines unerlaubten Körperangriffs gegen Freiburgs Ryan Gunderson beim 4:3-Sieg nach Verlängerung am Dienstag für eine Partie gesperrt und mit einer Busse von 2500 Franken belegt.