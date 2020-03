Biels Riat wechselt in die NHL

Legende: Jubelt bald in Nordamerika Damien Riat. Keystone

Biels Damien Riat hat bei den Washington Capitals in der NHL einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Der 23-jährige Stürmer war 2016 von den Capitals gedraftet worden und erhält mit seinem Einstiegsvertrag («entry level contract») ab kommender Saison einen Jahreslohn von 817'500 Dollar. Riat hatte bereits im letzten Herbst das Trainingscamp und einige Testspiele mit dem vorletzten Stanley-Cup-Champion absolviert, war dann aber auf die laufende Saison hin zu Biel zurückgekehrt. In der Qualifikation erzielte der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 in 36 Partien je 11 Tore und Assists für die Seeländer.