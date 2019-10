Blaser mit Oberkörper-Blessur out

Die SCL Tigers müssen rund einen Monat ohne Verteidiger Yannick Blaser auskommen. Der 30-jährige Routinier erlitt im Training eine Verletzung am Oberkörper. Mit 2 Toren und 4 Assists in 10 Meisterschaftsspielen ist Blaser aktuell der punktbeste Verteidiger der Emmentaler, die in der National League auf Rang 7 liegen.