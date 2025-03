Legende: Vor dem Abflug an die WM in Kloten zu Gast Patrick Fischer und sein Team. Freshfocus/Claudio Thoma

Schweiz trifft in Kloten auf Schweden

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft wird ihr letztes Heimspiel vor der WM 2025 im Klotener Schluefweg austragen. Das Team von Patrick Fischer empfängt am Donnerstag, 1. Mai, anlässlich der Euro Hockey Tour Schweden. Die beiden weiteren Partien des vierten und letzten Turniers der Euro Hockey Tour 2024/25 bestreitet die Schweiz am 3. Mai gegen Finnland und am 4. Mai gegen Gastgeber Tschechien in Brünn. Weltmeister Tschechien ist an der WM in Schweden und Dänemark am 9. Mai auch der erste Schweizer Gruppengegner. Die Schweiz trägt ihre Vorrundenspiele in der dänischen Stadt Herning aus.

Resultate