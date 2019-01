Chicago Blackhawks erwerben NHL-Rechte an Kubalik

Ambris Kubalik bei den Blackhawks auf dem Zettel

Die Chicago Blackhawks haben von den Los Angeles Kings im Tausch für einen Fünftrunden-Pick im nächsten NHL-Draft die Rechte an Dominik Kubalik erworben. Der tschechische Liga-Topskorer von Ambri-Piotta wird die Saison in der National League aber mit den Leventinern beenden. Er war 2013 von den Los Angeles Kings in der 7. Runde gedraftet worden.

Je 2 Spielsperren für SCB-Kamerzin und ZSC-Herzog

Jérémie Kamerzin vom SC Bern und Fabrice Herzog von den ZSC Lions sind von der Disziplinarkommission jeweils mit 2 Spielsperren belegt worden. Der SCB-Verteidiger wurde wegen eines Checks gegen den Kopf von Lausannes Traber bestraft, Herzog wegen eines Bandenchecks gegen Freiburgs Stalder. Kamerzin wird mit 4'100 Franken gebüsst, Herzog mit 3'820 Franken. Beide Vergehen fanden am Dienstag statt.

Neue Stürmer für die Tigers

Die SCL Tigers haben auf die nächste Saison hin zwei Stürmer aus der Swiss League verpflichtet. Jules Sturny (22) stösst von Visp und Toms Andersons (25) von Langenthal zu den Emmentalern. Beide erhalten einen Zweijahresvertrag.