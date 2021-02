Legende: Wurde 2016 mit Bern Meister Cory Conacher. Freshfocus

SCB hat den Nachfolger von Brithen gefunden

Der SCB hat als Nachfolger des Schweden Ted Brithen per sofort Cory Conacher verpflichtet. Der 31-jährige Flügelstürmer hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 unterzeichnet. Conacher könnte dem SCB bereits am Mittwoch im Derby gegen die SCL Tigers zur Verfügung stehen. Am Freitag steigt das Duell mit seinem bisherigen Arbeitgeber Lausanne (19:30 Uhr live auf SRF zwei). Der Kanadier realisierte diese Saison für Lausanne in 21 Einsätzen 14 Skorerpunkte (9 Tore/5 Assists). Conacher spielte bereits in der Saison 2015/16 für den SCB und erzielte im Meisterjahr in 62 Spielen 61 Skorerpunkte (27 Tore / 34 Assists). Anschliessend wechselte er zu Tampa Bay Lightning in die NHL. Mehrheitlich kam er aber in der AHL bei Syracuse Crunch zum Einsatz.

Ambri holt Cajka von den Rockets

Stürmer Petr Cajka wechselt vom Farm-Team Ticino Rockets zum HC Ambri-Piotta. Der 21-jährige Topskorer der Rockets unterschrieb bis zum Saisonende mit Option auf eine Vertragsverlängerung bis im Frühling 2023. Dafür geben die Leventiner mit Stanislav Horansky und Robin Schwab zwei Spieler an den EHC Olten in die Swiss League ab.