Corona: Zittern beim SCB – Biel auch am Dienstag in Quarantäne

Legende: Vorzeitiges Ende der Qualifikation? Die Spieler des SC Bern können möglicherweise erst wieder in den Pre-Playoffs aufs Eis zurückkehren. Keystone

SC Bern: Zittern nach positivem Test

Dem SC Bern droht das vorzeitige Ende der Regular Season. Wie die «Mutzen» am Montag bekannt gaben, sei ein positiver Corona-Test im Team aufgetreten. In der Folge wurde die ganze Mannschaft einem PCR-Test unterzogen. «Falls alle Tests negativ ausfallen, begibt sich der SCB in die sogenannte Double Bubble und wird die restlichen Spiele der Regular Season gemäss Programm austragen», hofft man beim Hauptstadt-Klub. Im Falle von positiven Befunden könnte der SCB erst am 6. April wieder ins Geschehen eingreifen. Einen Tag später starten die Pre-Playoffs. Am Dienstag steht eigentlich die Partie von Servette in Bern auf dem Plan. Schon die letzte Partie der Genfer gegen Biel fiel Corona-Fällen beim Gegner zum Opfer.

Aktuelle NL-Tabelle nach Punktequotient 1. Zug

2,29

2. Lausanne

1,80

3. Lugano

1,79

4. Gottéron

1,75 5. ZSC Lions

1,69

6. Genf

1,66 7. Biel

1,63 8. Davos

1,51

9. Bern

1,17

10. Lakers

1,10

11. Ambri

0,98

12. SCL Tigers

0,65



Biel: Kein Spiel am Dienstag – aber am Mittwoch?

Die Partie der National League vom Dienstag zwischen dem EHC Biel und den Rapperswil-Jona Lakers kann nicht wie geplant stattfinden. Die Bieler befinden sich weiterhin in Quarantäne, nachdem Toni Rajala und Michael Hügli positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Deshalb waren schon die letzten zwei Spiele der Seeländer abgesagt worden. Sie werden nicht nachgeholt. Das Spiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers könnte hingegen 24 Stunden später stattfinden. Am Dienstag werden die Ergebnisse der Tests, die alle Spieler und Staff-Mitglieder am Montag gemacht haben, bekannt. Sollten sie negativ ausfallen, könnte die Quarantäne beendet und die Partie gegen die Lakers am Mittwoch nachgeholt werden.

SCB: Schwinger Glarner absolviert Praktikum

Die Spieler des SC Bern erhalten im Sommertraining für die kommende Saison prominente Unterstützung. Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016 in Estavayer, absolviert unter der Leitung von Roland Fuchs bis Ende August ein Praktikum als Athletiktrainer beim SCB. Der Sportlehrer und Sportwissenschaftler Glarner beendete 2019 seine Karriere als Schwinger.