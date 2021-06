Legende: Eben noch an der WM, bald schon beim HCD Der Schwede Dennis Rasmussen wechselt ins Landwassertal. JustPictures

Ein Schwede für den HCD

Der HC Davos hat mit der Verpflichtung des schwedischen Internationalen Dennis Rasmussen sein Ausländer-Quartett für die nächste Saison komplettiert. Der 30-jährige Stürmer unterschrieb bei den Bündnern einen Zweijahresvertrag. Rasmussen, der zuletzt mit Schweden an der WM in Riga weilte, spielte die letzten drei Saisons für den KHL-Klub Metallurg Magnitogorsk, mit dem er 2018 am Spengler Cup in Davos teilnahm. Zwischen 2015 und 2018 bestritt der grossgewachsene Center (1,92 m und 96 kg) 142 NHL-Spiele für die Chicago Blackhawks und die Anaheim Ducks.