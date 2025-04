Legende: Lief 719 Mal für Lausanne auf Joël Genazzi. Keystone/Til Buergy

Genazzi hängt seine Schlittschuhe an den Nagel

Joël Genazzi, der 37-jährige Captain von Playoff-Finalist Lausanne, macht seinen Rücktritt an der Saisonabschlussfeier des Klubs offiziell. «Ich werde die besondere Ambiance des Klubs – die beste in der Liga – in meinem Herzen bewahren», sagte der im Kanton Zürich aufgewachsene Genazzi 2 Tage nach der 2:3-Niederlage im 5. Spiel des Playoff-Finals gegen die ZSC Lions, seinem 719. Einsatz für den Lausanne HC. Er sei einfach enttäuscht, dass er in seinem letzten Spiel nicht den Titel gewonnen habe, so Genazzi weiter. Der Verteidiger war 2013 nach Stationen beim EHC Kloten, Fribourg-Gottéron, dem EHC Visp und den SCL Tigers zum LHC gestossen.

National League